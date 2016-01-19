《日本重要政经日程》--1月20日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴

路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。