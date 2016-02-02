版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--2月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月2日(二)

2350 - 日本央行公布12月17-18日会议记录

2月3日(三)

0230 - 日本央行总裁黑田东彦在日本共同社组织的活动上发表讲话

0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据

以下公司公布业绩：

0400 - JX Holdings Inc

0715 - Panasonic Corp

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐