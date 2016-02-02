《日本重要政经日程》--2月3日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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2月2日(二)
2350 - 日本央行公布12月17-18日会议记录
2月3日(三)
0230 - 日本央行总裁黑田东彦在日本共同社组织的活动上发表讲话
0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据
以下公司公布业绩：
0400 - JX Holdings Inc
0715 - Panasonic Corp
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 许娜)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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