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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 06:22 BJT

《日本重要政经日程》--2月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月11日(四)

2350 - 一周资本流动数据

2月12日(五)

0130 - 增强流动性公债标售

0200 - 公共事业公司公布上月燃料使用和发电数据

0600 - 东燃通用石油 公布财报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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