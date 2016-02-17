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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 06:22 BJT

《日本重要政经日程》--2月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月17日(三)

2350 - 日本1月贸易收支

2月18日(四)

-- - 日本央行审议委员石田浩二对福冈当地企业领袖讲话。

2330 - 2月路透短观调查日本制造业景气判断指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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