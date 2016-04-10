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亚洲 | 2016年 4月 11日 星期一 06:11 BJT

《日本重要政经日程》--4月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月10日(日)

2350 - 日本2月机械订单

4月11日(一)

-- - 七国集团(G7)外长会议在广岛举行

0615 - 日本央行总裁黑田东彦在信托银行年会上发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 陈宗琦)

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