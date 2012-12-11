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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 06:55 BJT

日本重要政经日程: 12月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)
    
    12月11日(二)
    
    2350 - 10月机械订单
    
    2350 - 11月企业物价指数
    
    12月12日(三)
    
    0120 - 两个月贴现国库券标售
    
    0130 - 日产(Nissan)汽车 就环境活动召开简报会
    
    0300 - 石油连盟公布一周石油数据(完)

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