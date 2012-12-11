日本重要政经日程: 12月12日

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升

“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。