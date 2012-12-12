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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 06:51 BJT

日本重要政经日程: 12月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)
    
    12月12日(三)
    
    2350 - 12月2-8日资本流动数据

    12月13日(四)    
    
    0120 - 三个月贴现国库券标售
    
    0130 - 五年期公债标售
   
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
    
    全球重要经济事件一览表                 
 全球外汇市场主要消息                   
 新兴市场重要经济事件预告               
 美国上市公司业绩公布尔日               
 程表                       
 金融市场假期一览表                     
 美国重要政经日程                       
 日本重要政经日程                       
 中国重要政经日程                       
 香港重要政经日程                       
 台湾重要政经日程                       
 
 (编译 梁睿雪;审校 龚芳)

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