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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 06:41 BJT

《日本重要政经日程》--12月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)
    12月13日(四)
    
    2350 - 日本央行公布12月短观企业景气指数

    12月14日(五)
    
    0200 - 电气事业连合会公布11月燃油使用数据

    0430 - 10月制造业生产修正值
    
    0600 - 日本关西电力 社长八木诚召开每月例行新闻发布会

    0700 - 冲绳电力 社长Denichiro Ishimine召开新闻发布会
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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