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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 07:12 BJT

《日本重要政经日程》--12月17日

路透12月17日 - (除特别说明外,均为GMT时间)
    12月17日(一)
    
     -- - 国际原子能总署(IAEA)的福岛核子安全部长级会议进行最后一
日会程.
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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