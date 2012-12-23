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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 06:34 BJT

《日本重要政经日程》--12月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)
        
    12月24日(周一)
    
     -- 适逢日本天皇生日休市一天.
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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