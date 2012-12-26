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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 06:43 BJT

《日本重要政经日程》--12月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 财务省发布结关后商品及能源贸易数据.

0300 - 日本石油连盟公布每周石油数据.

0500 - 11月房屋开工及建筑订单.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

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美国上市公司业绩公布尔日程表

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美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 王兴亚)

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