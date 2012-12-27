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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 06:48 BJT

《日本重要政经日程》--12月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月27日(四)

2313 - 12月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 12月东京地区消费者物价指数(CPI)及11月全国CPI

2330 - 11月失业率

2330 - 11月家庭支出

2350 - 11月零售销售

2350 - 11月工业生产

2350 - 12月16-22日资本流动数据

12月28日(五)

0130 - 11月受薪者现金收入

0430 - 经济产业省公布11月石油月度数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 龚芳)

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