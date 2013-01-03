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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 06:22 BJT

《日本重要政经日程》--1月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月3日(四)

2350 - 12月外汇储备

1月4日(五)

-- - 金融市场2013年首个交易日

0601 - Fast Retailing 12月优衣库(Uniqlo)日本同店销售.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

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新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 张荻)
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