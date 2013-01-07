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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 06:32 BJT

《日本重要政经日程》--1月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议后财务大臣麻生太郎,经济财政大臣甘利明,及其他内阁成员例行记者会

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 10年期日本公债标售

0600 - Seven & I Holdings 第三季业绩

1630 - Panasonic Corp 社长津贺一宏发表讲话(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
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