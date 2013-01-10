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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 06:33 BJT

《日本重要政经日程》--1月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月10日(四)

2350 - 12月银行放款

2350 - 11月经常帐

1月11日(五)

-- - 日本财务大臣麻生太郎、经济财政大臣甘利明及其他官员在内阁会议后举行记者会

0120 - 标售六个月期贴现国库券

0430 - 亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦与前日本央行副总裁岩田一政在一次研讨会上讲话

0500 - 12月服务业景气判断指数

0600 - 日本永旺 公布第三季业绩

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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美国上市公司业绩公布尔日程表

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(编译 王兴亚; 审校 张荻)

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