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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 07:11 BJT

《日本重要政经日程》--1月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0120 - 标售三个月期贴现国库券

0300 - 日本石油连盟公布一周石油库存及炼厂产能利用率数据

0500 - 日本石油连盟会长Yasushi Kimura召开例行记者会

0600 - 日本关西电力 执行副总裁Masao Ikoma召开记者会.(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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