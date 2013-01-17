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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 06:33 BJT

《日本重要政经日程》--1月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月17日(四)

2350 - 资本流动数据

1月18日(五)

0100 - 农林水产省公布11月动物饲料数据初值

0130 - 公债增强流动性标售

0200 - 电气事业连合会公布12月发电数据

0430 - 11月工业生产修正值

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 张涛)

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