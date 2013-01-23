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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 06:44 BJT

《日本重要政经日程》--1月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月23日(三)

2330 - 1月路透短观制造业景气判断指数

2350 - 一周资本流动数据

2350 - 12月贸易收支

2350 - 财务省公布12月清关能源进口数据

1月24日(四)

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 20年期政府公债标售

0300 - 日本矿业协会召开记者会

0500 - 日本气象厅公布2-4月天气预报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 龚芳)

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