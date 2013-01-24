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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 06:45 BJT

《日本重要政经日程》--1月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月24日(四)

2330 - 东京1月消费者物价指数(CPI)及日本全国12月CPI数据

2350 - 日本央行发布12月19-20日决策会议记录

1月25日(五)

0330 - 日本央行总裁白川方明在日本记者俱乐部发表谈话

0530 - 日本电气事业连合会会长八木诚(Makoto Yagi)举行月度记者会

0630 - 北海道电力 社长Katsuhiko Kawai举行记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 王兴亚)
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