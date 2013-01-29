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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 06:41 BJT

《日本重要政经日程》--1月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月29日(二)

2350 - 12月零售销售

1月30日(三)

-- - 三井住友金融集团 公布第三季业绩

0300 - 石油连盟每周例行公布原油、煤油、汽油库存以及炼厂运转率

0500 - 日本石油合作中心(JCCP)举办为期两天的研讨会

0530 - JX控股 旗下吉坤日矿日石能源公布2月原油提炼展望

0600 - NTT Docomo 公布第三季业绩

0600 - Hokkaido Electric Power 公布第三季业绩

0630 - Shikoku Electric Power 公布第三季业绩

0630 - Kyushu Electric Power 公布第三季业绩

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)

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