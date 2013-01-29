《日本重要政经日程》--1月30日

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月29日(二)
2350 - 12月零售销售
1月30日(三)
-- - 三井住友金融集团 公布第三季业绩
0300 - 石油连盟每周例行公布原油、煤油、汽油库存以及炼厂运转率
0500 - 日本石油合作中心(JCCP)举办为期两天的研讨会
0530 - JX控股 旗下吉坤日矿日石能源公布2月原油提炼展望
0600 - NTT Docomo 公布第三季业绩
0600 - Hokkaido Electric Power 公布第三季业绩
0630 - Shikoku Electric Power 公布第三季业绩
0630 - Kyushu Electric Power 公布第三季业绩
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透新加坡3月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至一个月高位每吨近80美元，受持续的需求带动，汽油裂解价差也继续上涨，来到五周高位每桶10.40美元。