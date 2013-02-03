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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 06:29 BJT

《日本重要政经日程》--2月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0400 - 三菱地所 公布第三季业绩

0430 - 住友商事 公布第三季业绩

0500 - 三井物产 公布第三季业绩

0600 - 日本航空 公布第三季业绩

0600 - 日立制作 公布第三季业绩

0600 - 武田药品工业 公布第三季业绩

0601 - 日本迅销 公布1月优衣库(Uniqlo)日本同店销售

0630 - Cosmo Oil 公布第三季业绩

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)

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