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亚洲 | 2013年 2月 7日 星期四 06:41 BJT

《日本重要政经日程》--2月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月6日(三)

2350 - 日本1月外汇储备

2350 - 日本一周资本流动数据

2350 - 日本12月机械订单

2月7日(四)

0120 - 六个月期贴现国库券标售

0400 - 清水建设 、Kajima Corp 和东丽 公布第三季业绩

0500 - 日本12月领先指标

0500 - Taisei Corp 公布第三季业绩

0600 - 索尼 、铃木汽车 和富士通 公布第三季业绩

0600 - 日本财务省财务官中尾武彦在国际货币基金组织(IMF)举办的一个研讨会上发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰; 审校 李爽)

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