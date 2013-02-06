《日本重要政经日程》--2月7日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月6日(三)
2350 - 日本1月外汇储备
2350 - 日本一周资本流动数据
2350 - 日本12月机械订单
2月7日(四)
0120 - 六个月期贴现国库券标售
0400 - 清水建设 、Kajima Corp 和东丽 公布第三季业绩
0500 - 日本12月领先指标
0500 - Taisei Corp 公布第三季业绩
0600 - 索尼 、铃木汽车 和富士通 公布第三季业绩
0600 - 日本财务省财务官中尾武彦在国际货币基金组织(IMF)举办的一个研讨会上发表讲话
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰; 审校 李爽)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。