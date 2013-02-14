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亚洲 | 2013年 2月 15日 星期五 06:23 BJT

《日本重要政经日程》--2月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月14日(四)

2350 - 资本流动数据

2月15日(五)

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开例行记者会

0430 - 12月工业生产修正值.(完)

全球重要经济事件一览表

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美国上市公司业绩公布日程表

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍; 审校 张荻)

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