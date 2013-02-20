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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 06:26 BJT

《日本重要政经日程》--2月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月20日(三)

2330 - 2月路透短观调查

2350 - 资本流动数据

2月21日(四)

0120 - 标售三个月期贴现国库券

0130 - 标售20年期公债

0500 - 日本石油连盟会长木村康举行例行记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫; 审校 张涛)

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