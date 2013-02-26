《日本重要政经日程》--2月27日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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2月26日(二)
2350 - 1月零售销售
2月27日(三)
0300 - 日本石油连盟公布一周原油、煤油、汽油库存及炼厂产能利用率.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 张荻)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。