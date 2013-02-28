《日本重要政经日程》－3月1日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(除特别说明外,均为GMT时间)
2月28日(四)
2330 － 1月全国消费者物价指数(CPI)及2月东京CPI
2330 － 1月失业率
2330 － 1月家庭支出
2350 － 2012年10-12月企业资本支出
3月1日(五)
－－ － 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开例行记者会
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 张荻)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。