《日本重要政经日程》-3月6日

标题新闻：朝鲜可能在为第六次核试验做最后阶段的准备--美国智库
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(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本央行召开为期两天的货币政策制定会议
0120 - 三个月贴现国库券标售
0300 - 石油连盟每周例行公布原油、煤油、汽油库存及炼厂产能利用率
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
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路透首尔3月29日 - 韩国经济新闻周三引述匿名消息来源报导称，韩国芯片制造商SK海力士正与日本金融投资者磋商组成一个财团，联手收购东芝的芯片业务。
供应短缺风险消失，3月下旬以来，全球天胶市场重新陷入供应过剩泥潭。虽说沪胶价格在上周迎来移仓换月，但新主力1709合约却未能改变下跌颓势，利空氛围弥漫，空头持续加仓，以至于价格下移至16000元/吨一线。