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亚洲 | 2013年 3月 8日 星期五 06:25 BJT

《日本重要政经日程》-3月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月7日(四)

2350 - 10-12月国内生产总值(GDP)修正值

2350 - 1月经常帐收支

2350 - 2月银行放款余额

3月8日(五)

0130 - 30年期公债标售

0500 - 2月服务业景气判断指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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