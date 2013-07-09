版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 06:33 BJT

《日本重要政经日程》--7月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月9日(二)

2350 - 日本6月企业物价指数

7月10日(三)

-- - 日本央行为期两天货币政策决策会议的第一天

0120 - 标售三个月期贴现国库券

0300 - 日本石油连盟每周例行公布原油、煤油、汽油库存和炼厂产能利用率数据

0500 - 日本6月消费者信心指数

0530 - 日本能源经济研究所(IEEJ)简要汇报日本短期能源需求前景和国际油气市场情况。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐