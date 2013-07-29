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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 06:44 BJT

《日本重要政经日程》--7月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月29日(一)

2330 - 日本6月所有家庭支出

2330 - 日本6月失业率

2350 - 日本6月工业生产

7月30日(二)

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开记者会

0030 - 财务省公布6月能源和大宗商品详细进口清关数据

0130 - 日本标售两年期公债

0505 - 三菱汽车 季报

0600 - Fujifilm Holdings 季报

0600 - 杰士汤浅(GS Yuasa) 季报

0600 - 软银 季报

0600 - KDDI Corp 季报

0600 - ANA Holdings 季报

0700 - 富士通 季报

0700 - 吉坤日矿日石能源 公布8月原油精炼计划

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽； 审校 张荻)
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