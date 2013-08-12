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亚洲 | 2013年 8月 13日 星期二 06:17 BJT

《日本重要政经日程》--8月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月12日(周一)

2350 - 6月机械订单

8月13日(周二)

-- - 日本央行公布7月10-11日会议记录

0120 - 两个月期贴现国库券标售

0130 - 五年期公债标售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 侯向明)
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