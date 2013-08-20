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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 06:40 BJT

《日本重要政经日程》--8月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0300 - 日本石油连盟公布一周原油、煤油、汽油库存和炼厂加工量

2330 - 路透短观调查8月日本制造业景气判断指数

2350 - 一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
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