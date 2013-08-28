《日本重要政经日程》--8月29日

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月28日(三)
2350 - 7月零售销售
2350 - 一周资本流动数据
8月29日(四)
-- - 日本央行审议委员森本宜久对商界领袖发表讲话
0030 - 财务省公布7月能源和大宗商品详细进口清关数据
0120 - 日本标售三个月期贴现国库券
0130 - 日本标售两年期公债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。
* E-迷你标普500指数期货上涨0.2%，美国原油上涨0.4%，10年期美债收益率上升1个基点至2.38%，日股日经指数上涨0.8%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指持平