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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 06:58 BJT

《日本重要政经日程》--8月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月28日(三)

2350 - 7月零售销售

2350 - 一周资本流动数据

8月29日(四)

-- - 日本央行审议委员森本宜久对商界领袖发表讲话

0030 - 财务省公布7月能源和大宗商品详细进口清关数据

0120 - 日本标售三个月期贴现国库券

0130 - 日本标售两年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)
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