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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 06:30 BJT

《日本重要政经日程》--6月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月19日(四)

2200 - 路透6月日本企业调查

6月20日(五)

-- - 政府月度经济报告

0636 - 日本央行总裁黑田东彦在信贷协会召开的会议上发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 戴素萍)
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