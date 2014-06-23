《日本重要政经日程》--6月24日

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
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0130 - 提高流动性公债标售
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 张荻)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
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路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。