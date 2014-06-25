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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 06:25 BJT

《日本重要政经日程》--6月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月25日(三)

2350 - 一周资本流动数据

6月26日(四)

0100 - 气囊制造商高田(Takata) 召开股东大会

0120 - 标售三个月期贴现国库券

0130 - 标售两年期公债

0600 - 吉坤日矿日石能源 宣布下个月原油精炼计划

2330 - 5月全国消费者物价指数(CPI)，失业率及家庭支出

2350 - 5月零售销售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 龚芳)
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