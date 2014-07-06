《日本重要政经日程》--7月7日

标题新闻：马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期减少1%至705,372吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月6日(日)
2350 - 截至6月末外汇储备
7月7日(一)
-- - 日本央行召开季度地区分行经理会议
0500 - 5月领先指标
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 王兴亚)
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