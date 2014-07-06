版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 7日 星期一 06:26 BJT

《日本重要政经日程》--7月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月6日(日)

2350 - 截至6月末外汇储备

7月7日(一)

-- - 日本央行召开季度地区分行经理会议

0500 - 5月领先指标

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐