《日本重要政经日程》--7月16日

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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(除特别说明外，均为GMT时间)
0120 - 标售一年期贴现国库券
0130 - 提高流动性标售
0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据
2330 - 7月路透短观调查
2350 - 一周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 龚芳)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。