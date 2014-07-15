《日本重要政经日程》--7月16日

金属期市：投机客恢复买入推高期铜和期锌价格，因预计季节性需求将增强

路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。