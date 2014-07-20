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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 06:09 BJT

修正-《日本重要政经日程》--7月21日

(更正：标题中的“正经”有误，应为“政经”) (除特别说明外，均为GMT时间)

金融市场逢假期休市。(完)

全球重要经济事件一览表 M/DIARYCN

新兴市场重要经济事件预告 EMRG/CN

美国上市公司业绩公布日程表 US/RESFCN

金融市场假期一览表 HOL/CN

美国重要政经日程 US/DIARYCN

日本重要政经日程 JP/DIARYCN

中国重要政经日程 CN/DIARYCN

香港重要政经日程 HK/DIARYCN

台湾重要政经日程 TW/DIARYCN (编译 杜明霞；审校 张涛)
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