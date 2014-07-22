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亚洲 | 2014年 7月 23日 星期三 06:17 BJT

《日本重要政经日程》--7月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本央行副总裁中曾宏在静冈市发表讲话。

0130 - 20年期公债标售。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 TW/DIARYCN (编译 杜明霞；审校 张涛)
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