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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 06:17 BJT

《日本重要政经日程》--7月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月28日(一)

2330 - 6月所有家庭支出

2330 - 6月失业率和求才/求职比

2350 - 6月零售销售

7月29日(二)

0130 - 两年期公债标售

0130 - 日本央行审议委员石田浩二会见下关市企业领袖

0400 - 丰田汽车 和日本其他汽车制造商公布6月全球销量

0500 - 日本铁钢连盟总裁Eiji Hayashida举行月度记者会

0600 - 吉坤日矿日石能源 公布下个月炼油计划

以下公司将公布季报：

0600 - 本田汽车

0600 - 大和证券<8601. T>

0600 - 日本麦当劳控股

0600 - Osaka Gas Co Ltd

0630 - 野村控股

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 张涛)
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