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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--7月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月29日(二)

2350 - 6月工业生产

7月30日(三)

0300 - 石油连盟每周例行公布原油库存数据

2350 - 一周资本流动数据

以下公司将公布季度财报：

0500 - JFE Holdings

0600 - 东京电力

0600 - 北海道电力

0610 - 北陆电力

0620 - 日本关西电力

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 徐文焰)
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