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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--8月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0135 - 7月制造业采购经理人指数(PMI)终值

0330 - 日本央行总裁黑田东彦在Naigai-Josei Chosa-kai主持的研讨会上发表讲话

0500 - 7月汽车销售

以下公司将公布季度财报：

0600 - 夏普

0600 - 铃木汽车

0600 - 出光兴产

0600 - 武田药品

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 白云)
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