修正-《日本重要政经日程》--8月14日

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
(修改内文日期) (除特别说明外，均为GMT时间)
8月13日(三)
2350 - 6月机械订单
2350 - 一周资本流动数据
8月14日(四)
0120 - 三个月期贴现国库券标售
0130 - 五年期公债标售
0600 - 东燃通用石油 季度财报
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫； 审校 杜明霞)
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