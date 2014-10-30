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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 07:02 BJT

《日本重要政经日程》--10月31日

路透10月31日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

10月30日(四)

2330 - 9月所有家庭支出

2330 - 9月全国和10月东京地区消费者物价指数(CPI)

2330 - 9月失业率

10月31日(五)

-- - 日本央行政策决议

0430 - 经济产业省石油数据

0500 - 9月房屋开工

0530 - 吉坤日矿日石能源 宣布下个月原油加工计划

企业财报：

0600 - 索尼

0600 - 夏普

0600 - Okinawa Electric Power Co

0630 - 中国电力

0645 - 九州电力

0700 - Panasonic

0700 - Chubu Electric Power Co

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻； 审校 张涛)
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