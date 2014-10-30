《日本重要政经日程》--10月31日

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普税改计划将公布，风险偏好升温
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
路透10月31日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
10月30日(四)
2330 - 9月所有家庭支出
2330 - 9月全国和10月东京地区消费者物价指数(CPI)
2330 - 9月失业率
10月31日(五)
-- - 日本央行政策决议
0430 - 经济产业省石油数据
0500 - 9月房屋开工
0530 - 吉坤日矿日石能源 宣布下个月原油加工计划
企业财报：
0600 - 索尼
0600 - 夏普
0600 - Okinawa Electric Power Co
0630 - 中国电力
0645 - 九州电力
0700 - Panasonic
0700 - Chubu Electric Power Co
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (翻译 张荻； 审校 张涛)
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因为落点早已分散，缺口不会集中在特定时
现代汽车周三公布，第一季净利为1.33万亿韩元(11.8亿美元)。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估净利为1.25万亿韩元。