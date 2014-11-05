版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 06:17 BJT

《日本重要政经日程》--11月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月5日(三)

2350 - 日本央行公布10月6-7日政策会议记录

11月6日(四)

-- - 日本举行液化天然气(LNG)生产商-消费者会议

0300 - 日本石油连盟公布一周原油储备数据

0500 - 9月领先指标

以下公司将公布财报：

-- - 铃木汽车

0420 - Daicel

0430 - 三井物产

0530 - 丸红

0630 - 高田

0630 - Cosmo Oil

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐