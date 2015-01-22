《日本重要政经日程》--1月23日

《中国报摘》--中国证券报5月8日
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
(除特别说明外，均为GMT时间) 0135 - 1月制造业采购经理人指数(PMI)初值 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 龚芳)
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。