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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 06:20 BJT

《日本重要政经日程》--2月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
      -- - 日本央行副总裁岩田规久男在仙台市发表演讲
    
    0130 - 12月加班工资
    
    0300 - 石油联盟公布每周原油库存数据
    
    以下企业公布季度业绩：
    
      -- - 索尼 
    
    0400 - 富士重工 、三菱商事 
    
    0430 - JX Holdings 
    
    0600 - 丰田汽车 、马自达 
    
    0630 - 日立制作所    
    
     注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (翻译 张荻； 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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