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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 06:14 BJT

《日本重要政经日程》--2月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    2月5日(四)
    
    2350 - 1月底外汇储备
    
    2月6日(五)
    
    0120 - 标售六个月期贴现国库券
    
    0500 - 12月领先指标
    
    以下企业公布季度业绩：
    
    0530 - 丸红 
    
    0600 - 日本国际石油开发帝石 
    
     注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 许娜；审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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