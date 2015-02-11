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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 06:29 BJT

《日本重要政经日程》--2月12日

路透2月12日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
    
    2月11日(三)
    
    2350 - 12月机械订单   
    
    2350 - 1月国内企业物价指数
    
    2月12日(四)
    
    0120 - 三个月期贴现公债标售
    
    0200 - 本田汽车 在日本发布新款杰德(Jade)混合动力车   
    
     注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (翻译 张荻； 审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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